На карантине за пикники в парке будут штрафы до 3,4 тыс. гривен, — Кличко

В Киеве, где уже у 170 человек подтвердили коронавирус, будут штрафовать группы отдыхающих в парках на сумму от 1,7 тыс. гривен до 3,4 тыс. гривен за нарушение правил благоустройства.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Они (полиция и работники коммунальных служб) будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1 700 до 3 400 гривен за нарушение правил благоустройства теми, кому не дошло, что в городе введены ограничения", — сказал он.

Кличко сообщил, что ранее составляла протоколы и выписывала штрафы только полиция, но сейчас работники коммунальных служб (а именно - муниципальная охрана, работники благоустройства и другие службы) также будут это делать.

Кличко убежден, что, если люди не соблюдают правил, не понимают слов и объяснений, то они должны за это платить.

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Как сообщали Українські Новини, Киевский городской совет выделил 894 млн гривен на доплаты столичным медикам.

В Киеве обустроили два места, в которых люди, приехавшие из-за границы, будут проходить обязательную обсервацию. Однако с городской властью не обсуждалось, куда помещать украинцев, вернувшихся из Дохи.