Поліція розслідує втечу з готелю "Козацький" поміщених на обсервацію людей

Поліція не відкривала кримінальних проваджень за фактом втечі громадян з-під обсервації в готелі "Козацький" у Києві.

Про це Українським Новинам повідомила пресофіцер Шевченківського райвідділу поліції Києва Ганна Зубрева.

"Якщо б справу відкривали, то ця інформація вже була б на сайті", - сказала вона.

За її словами, поки невідомо, скільки осіб самовільно залишили місце обсервації в готелі.

Вона зазначила, що дана інформація встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частина українців, евакуйованих з-за кордону. Місце обсервації в готелі "Пуща" також залишили раніше евакуйовані з Катару.

Раніше швидка забрала з готелю "Козацький" пасажира рейсу "Доха-Київ" з температурою.

Крім того, українці прилетіли з В'єтнаму і відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту. На записі люди з силою відштовхують медиків в захисних костюмах і проламуються у двері.