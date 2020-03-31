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31 березня 2020, вівторок, 14:05 29
Силові структури 2020-03-31T15:00:02+03:00
Українські Новини
Поліція розслідує втечу з готелю "Козацький" поміщених на обсервацію людей

Поліція розслідує втечу з готелю "Козацький" поміщених на обсервацію людей

Анна Рудык
Нацполіція, обсервація, Карантин в Україні
Поліція. Фото: 112.ua
Поліція. Фото: 112.ua

Поліція не відкривала кримінальних проваджень за фактом втечі громадян з-під обсервації в готелі "Козацький" у Києві.

Про це Українським Новинам повідомила пресофіцер Шевченківського райвідділу поліції Києва Ганна Зубрева.

"Якщо б справу відкривали, то ця інформація вже була б на сайті", - сказала вона.

За її словами, поки невідомо, скільки осіб самовільно залишили місце обсервації в готелі.

Вона зазначила, що дана інформація встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частина українців, евакуйованих з-за кордону. Місце обсервації в готелі "Пуща" також залишили раніше евакуйовані з Катару.

Раніше швидка забрала з готелю "Козацький" пасажира рейсу "Доха-Київ" з температурою.

Крім того, українці прилетіли з В'єтнаму і відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту. На записі люди з силою відштовхують медиків в захисних костюмах і проламуються у двері.

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