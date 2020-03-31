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  • На карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, — Кличко
31 березня 2020, вівторок, 13:56 19
Політика 2020-03-31T15:15:02+03:00
Українські Новини
На карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, — Кличко

На карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, — Кличко

Кира Молчанова
Кличко, Карантин, Штраф, КМДА, пікнік, карантин в Києві, Штрафи за порушення карантину

У Києві, де вже у 170 осіб підтвердили коронавірус, будуть штрафувати групи відпочиваючих в парках на суму від 1,7 тис. гривень до 3,4 тис. гривень за порушення правил благоустрою.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Вони (поліція і працівники комунальних служб) складатимуть протоколи і виписувати штрафи від 1 700 до 3 400 гривень за порушення правил благоустрою тими, кому не дійшло, що в місті введені обмеження", — сказав він.

Кличко повідомив, що раніше складала протоколи і виписувала штрафи тільки поліція, але зараз працівники комунальних служб (а саме - муніципальна охорона, працівники благоустрою та інші служби) також будуть це робити.

Кличко переконаний, що, якщо люди не дотримуються правил, не розуміють слів і пояснень, то вони повинні за це платити.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська рада виділила 894 млн гривень на доплати столичним медикам.

У Києві облаштували два місця, в яких люди, які приїхали з-за кордону, будуть проходити обов'язкову обсервацію. Однак з міською владою не обговорювалося, куди поміщати українців, які повернулися з Дохи.

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