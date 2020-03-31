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31 марта 2020, вторник, 13:02 750
Общество 2020-03-31T13:09:34+03:00
Українські Новини
С Киевской властью никто не обсуждал вопрос возвращения украинцев из Дохи, — Кличко

С Киевской властью никто не обсуждал вопрос возвращения украинцев из Дохи, — Кличко

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, обсервация, коронавирус в Киеве
Виталий Кличко. Фото: unian.net
Виталий Кличко. Фото: unian.net

В Киеве обустроили два места, в которых люди, приехавшие из-за границы, будут проходить обязательную обсервацию. Одно из них — это Чернобыльская больница на Лесном массиве.

Об этом во время онлайн-брифигна заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Почти все страны, которые возвращают своих граждан, ввели такую практику. Киев с начала ограничительных мер настаивал на необходимости такого шага. Столичная власть обустроила две базы для пребывания киевлян на обсервации.  Там есть все необходимое для временного проживания. Жители города за это не будут платить. Одна из баз на 200 коек — в Чернобыльской больнице", — рассказал Кличко.

Он подчеркнул, что вопрос обсервации украинцев, которые вернулись из Дохи, с киевской властью не обсуждался.

"Людей возвращал не город. К нам по поводу их размещения никто не обращался", — заключил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, полиция взяла под охрану отель "Казацкий" в Киеве, куда поместили на обсервацию часть украинцев, эвакуированных из-за границы.

Несколько человек, помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве, сбежали.

Ранее сообщалось, что эвакуированные с Бали украинцы отказываются покидать самолет в аэропорту "Борисполь". Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель "Козацкий". Часть поехала сразу.

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