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31 марта 2020, вторник, 12:36 1049
Общество 2020-03-31T13:30:55+03:00
Українські Новини
Столичные медики получат дополнительные выплаты уже в апреле, - Кличко

Столичные медики получат дополнительные выплаты уже в апреле, - Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Медики, Коронавирус, Доплаты медикам
Врач. Фото: pexels
Врач. Фото: pexels

В то время, как в Киеве уже 107 зараженных коронавирусом, Киевский городской совет выделил 894 млн гривен на доплаты столичным медикам.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Отмечу, что на внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских работников в условиях борьбы с коронавирусом. На доплаты столичным медикам выделили 894 млн гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена охраны здоровья", - сказал он.

Мэр Киева отметил, что дополнительное финансирование получат медработники, работающие с больными коронавирусом.

"Доплаты врачам инфекционных отделений, которые спасают киевлян от вируса, составят от 5 до 10 тыс. гривен. Первые выплаты медики получат уже в апреле", - сказал Кличко.

Также мэр Киева поблагодарил столичных врачей, которые в эти недели, рискуя своим здоровьем и жизнью консультируют, лечат и спасают киевлян.

Как сообщали Українські Новини, Рада проголосовала за троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными. 

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