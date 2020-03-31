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31 березня 2020, вівторок, 13:07 9
Суспільство 2020-03-31T13:45:21+03:00
Українські Новини
Тридцять українців лікуються за кордоном від коронавірусу, вісім одужали, – МЗС

Тридцять українців лікуються за кордоном від коронавірусу, вісім одужали, – МЗС

Елизавета Кесельман
МЗС, Коронавірус, боротьба з коронавірусом, українці за кордоном
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як кілька евакуйованих осіб з Балі поміщених на осбервацію в готелі "Козацький" втекли звідти, ще 30 українців лікуються від коронавірусу закордоном, а 8 – одужали. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства закордонних справ у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

станом на 21:00 понеділка, 30 березня, 11 015 українців зареєструвалися для евакуації в Україну. 30 громадян України проходять лікування за кордоном.

З них 5 в Італії, по 4 - в Німеччині і в Домінікані, по 3 - в Австрії й Польщі, по 2 - в Нігерії та в Об'єднаних Арабських Еміратах, по 1 - у США, Швейцарії, Швеції, Іспанії, Нідерландах, Сербії та на Сейшельських островах.

Одужали від хвороби 8 українців: 4 - в Японії , 2 - Італії, 1 - в Німеччині та Польщі. 4 українки за кордоном померли.

Раніше прес-служба Міністерства закордонних справ повідомила Українським Новинам, що всі четверо проживали в Італії.

Як повідомляли Українські Новини, 28 березня повідомлялося, що 27 українців за кордоном лікуються від коронавірусу, ще 161 перебуває на карантині.

Тим часом, за даними на 31 березня в Києві зафіксовано 107 заражених коронавірусом, один з яких - медпрацівник.

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