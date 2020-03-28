В МИД рассказали, сколько украинцев остались на лечение от коронавируса и карантин за границей

В то время, как 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, 27 украинцев за границей лечатся от коронавируса, еще 161 пребывает на карантине.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

По состоянию на 20:00 пятницы, 27 марта, 109 448 украинцев, пребывавших за рубежом, эвакуированы в Украину.

Кроме того, на карантине за пределами страны пребывает 161 украинец.

Из них 107 в Польше, 16 - в Бразилии, 9 - во Вьетнаме, 7 - в Германии, 5 - в Румынии, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах, по 2 - в США и Нигерии, по 1 - в России, Австралии, Азербайджане, Бельгии, Молдове, Катаре, Китае, Нидерландах, Швейцарии и Черногории.

27 граждан Украины за рубежом проходят лечение.

Из них 5 в Италии, по 4 - в Германии и в Доминикане, 3 - в Австрии, по 2 - в Нигерии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 - в США, Швейцарии, Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Выздоровели от болезни 8 украинцев: 4 - в Японии , 2 - в Италии, по 1 - в Германии и Польше.

4 украинки за рубежом умерли.

Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила Українським Новинам, что все четверо проживали в Италии.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Министерства здравоохранения на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлены 92 новых случая.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел (МВД) запретить пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса. Он заявил, что в последние недели единственным источником попадания коронавируса в Украину были вернувшиеся из-за границы граждане.

Тем временем, 28 марта во всем мире было зарегистрировано 597 300 случаев коронавируса.