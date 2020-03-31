Новий глава МОЗ володіє квартирою в Києві, Lexus і майже 20 млн гривень у банку

Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов задекларував 19,3 млн гривень на рахунку в Ощадбанку і 2,831 млн гривень відсотків від вкладу в 2019 році.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Загальний дохід Степанова минулого року становив 2,919 млн гривень, з яких 2,831 млн гривень - відсотки від Ощадбанку.

Зарплата на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації становив 87 807 гривень (звільнений у квітні).

Загальний дохід дружини міністра Наталії Степанової становив 2,758 млн гривень, з яких 1,6 млн гривень - дохід від заняття підприємницькою діяльністю, 894 970 гривень - відсотки від Ощадбанку, 203 965 гривень - зарплата в Інституті нефрології Національної академії медичних наук, 53 211 гривень - зарплата за сумісництвом в Національному медуніверситеті ім. А. А. Богомольця і 5 158 гривень - відсотки від Приватбанку.

Степанов вказав у декларації 19,3 млн гривень, 817 доларів і 302 євро на рахунках в Ощадбанку, 11,3 тис. євро, 12 тис. доларів і 180 тис. гривень готівкою.

Його дружина задекларувала 6,58 млн гривень на рахунку в Ощадбанку, 900 тис. гривень на рахунку в Приватбанку, а також 34,5 тис. доларів готівкою.

Степанову належить квартира в Києві площею 340,9 кв. м, його дружині - паркомісце площею 18 кв. м.

Відповідно до декларації, міністр володіє автомобілями Land Rover Range Rover 2014 року випуску і Lexus LX470 2005 року випуску, його дружина - автомобілями Lexus GX460 2013 року випуску і Lexus LX 450 2016 року випуску.

Також Степанов задекларував наручні годинники марок Rolex, Breguet і Piaget (по 1 штуці) і картину художника Анатолія Криволапа.

Степанова вказала в декларації наручні годинники марок Rolex, Breguet (2 штуки) і Girard-Perregaux, підвіски марок Mauboussin, Cartier і Van Cleef & Arpels, сережки Van Cleef & Arpels, 4 кільця і дорогоцінних металів з дорогоцінним камінням, 2 з яких марки Cartier.

Крім того, вона задекларувала по хутряній шубі марок Marco&Vanoll і Loro Piana.

Степанов має корпоративні права у наступних компаніях: "Республіканський правовий союз" (61%, передані), естонська IPDevelopment Group OU (40%, передані), "Эдьюгет" (50%, не передані).

Дружина міністра має корпоративні права в компаніях IPDevelopment Group OU (60%), "Эдьюгет" (50%), "Спецагротех" (33%), "Гарномедика" (67%), "Фейр Піксел" (50%), "Країна Бажань" (30%), "Міськпостачзбут" (30%).

Як повідомляли Українські Новини, Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Також вчора Радою було прийнято рішення призначити Марченка головою Міністерства фінансів замість Ігоря Уманського.