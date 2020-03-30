Рада со второго раза назначила Степанова министром здравоохранения

После того, как на первом голосовании отказались назначить экс-губернатора Одесской области главой Минздрава, Верховная Рада подтвердила это решение на повторном голосованиия и Максима Степанова назначили на должность министра здравоохранения. За принятие соответствующего проекта постановления №3290 проголосовало 246 депутатов при необходимых 226, передают Українськi Новини. С января 2017 года по апрель 2019 года Степанов занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации. С 2011 года работал директором государственного предприятия по изготовлению ценных бумаг "Полиграфический комбинат "Украина". В 2008-2010 годах он был первым заместителем председателя Одесской обладминистрации Николая Сердюка. В 2003-2004 годах Степанов был первым заместителем председателя управления Государственной налоговой администрации в Киеве, в 2004-2008 - председателем совета директоров ООО "Республиканский правовой союз", в 2010-2011 - директором госпредприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски". Степанов окончил Донецкий национальный медицинский университет и Киевский национальный экономический университет. Как сообщали Українськi Новини, Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения. Также было принято решение назначить Марченко главой Министерства финансов вместо Игоря Уманского.