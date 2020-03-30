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30 марта 2020, понедельник, 17:14 2429
Верховная Рада и партии 2020-03-30T17:16:07+03:00
Українські Новини
Рада со второго раза назначила Степанова министром здравоохранения

Рада со второго раза назначила Степанова министром здравоохранения

Таня Войтюк
Верховная Рада, Минздрав, Максим Степанов, Илья Емец
Максим Степанов. Скриншот: заседание Верховной Рады
Максим Степанов. Скриншот: заседание Верховной Рады

После того, как на первом голосовании отказались назначить экс-губернатора Одесской области главой Минздрава, Верховная Рада подтвердила это решение на повторном голосованиия и Максима Степанова назначили на должность министра здравоохранения.

За принятие соответствующего проекта постановления №3290 проголосовало 246 депутатов при необходимых 226, передают Українськi Новини.

С января 2017 года по апрель 2019 года Степанов занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации.

С 2011 года работал директором государственного предприятия по изготовлению ценных бумаг "Полиграфический комбинат "Украина".

В 2008-2010 годах он был первым заместителем председателя Одесской обладминистрации Николая Сердюка.

В 2003-2004 годах Степанов был первым заместителем председателя управления Государственной налоговой администрации в Киеве, в 2004-2008 - председателем совета директоров ООО "Республиканский правовой союз", в 2010-2011 - директором госпредприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

Степанов окончил Донецкий национальный медицинский университет и Киевский национальный экономический университет.

Как сообщали Українськi Новини, Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Также было принято решение назначить Марченко главой Министерства финансов вместо Игоря Уманского.

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