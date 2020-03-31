Долар обвалився: НБУ різко підвищив офіційний курс нацвалюти

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 1 квітня, на 42,67 коп. до 27,6286 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 31 березня, на 17,67 коп. до 28,0553 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 березня на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Тим часом НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.