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31 березня 2020, вівторок, 12:16 9
Спорт 2020-03-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
МОК офіційно переніс токійську Олімпіаду на 2021 рік

МОК офіційно переніс токійську Олімпіаду на 2021 рік

Кира Молчанова
Олімпійські Ігри, Токіо, Олімпіада-2020, коронавірус у світі
Олімпіада в Токіо 2020. Фото: broadcast.net
Олімпіада в Токіо 2020. Фото: broadcast.net

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно назвав дати, на які через пандемію коронавірусу перенесли Олімпіаду в Токіо. Це липень 2021 року. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті організації.

У переговорах брали участь японський уряд, представники МОК, організатори Олімпіади, а також Міжнародний паралімпійський комітет. Вони домовилися, що олімпіада пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Паралімпіада пройде з 24 серпня по 5 вересня.

Спочатку олімпіада планувалася на літо цього року — з 24 липня по 9 серпня. Однак через епідемію коронавірусу її перенесли, як і багато інших спортивних змагань.

Як повідомляли Українські Новини, днями Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпійських іграх-2020 через пандемію коронавірусу.

Крім того, церемонія запалювання вогню Олімпійських ігор пройшла в Греції без глядачів.

Раніше член МОК Дік Паунд дав організаторам олімпіади в Токіо 3 місяці, аби визначитися з безпекою Ігор.

17 березня на конференції УЄФА було прийнято рішення перенести Чемпіонат Європи з футболу з літа 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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