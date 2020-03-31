В Ощадбанку розповіли, що буде з картками, термін яких закінчується на карантині

Державний Ощадний банк продовжив дію платіжних карток, термін дії яких закінчується під час карантину, до 1 липня 2020 року. Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини. "Всі картки Ощадбанку, термін яких закінчується під час карантину, будуть діяти до 1 липня 2020 року і не будуть блокуватися банком",- йдеться в ньому. Як зазначили в банку, клієнти можуть спокійно залишатися вдома і не поспішати у відділення за новими картками. Здійснювати покупки можна в онлайн-магазинах банківські операції дистанційно в Ощад 24\/7. Вказується, що в Ощад 24\/7 можна також оплачувати комунальні послуги без комісії, обмінювати валюту онлайн або відкривати депозити. Як повідомляли Українські Новини, державний Ощадний банк працює в стандартному режимі. Також служба інкасації Ощадбанку працює в посиленому режимі для забезпечення відділень і банкоматів готівкою. А НБУ рекомендує в період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Крім того, НБУ розповів, як буде знезаражувати банкноти.