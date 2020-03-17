Ощадбанк работает в стандартном режиме

В то время, как НБУ призвал банки обеспечить бесперебойное предоставление финуслуг всем клиентам, государственный Ощадный банк работает в стандартном режиме.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.



"Все операции, в том числе валютные, проводятся в соответствии с рекомендациями Национального банка", - сказано в нем.



Также указывается, что служба инкассации Ощадбанка работает в усиленном режиме для обеспечения отделений и банкоматов наличными средствами.



Кроме того, банк разрабатывает меры по минимизации влияния ограничения работы метрополитена и другого транспорта для своих сотрудников.



Дополнительно введен санитарный час и режим дезинфекции рабочих мест, помещений отделений, касс пересчета и инкассаторских автомобилей.



Как сообщали Українськi Новини, НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Ранее НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.



Тем временем Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.