подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 15:32 274
Финансы 2020-03-17T15:33:45+02:00
Українські Новини
Ощадбанк работает в стандартном режиме

Ощадбанк работает в стандартном режиме

Валерия Драгомирова
НБУ, Ощадбанк, работа, карантин в Украине
Ощадбанк. Фото: prm.ua
Ощадбанк. Фото: prm.ua

В то время, как НБУ призвал банки обеспечить бесперебойное предоставление финуслуг всем клиентам, государственный Ощадный банк работает в стандартном режиме.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Все операции, в том числе валютные, проводятся в соответствии с рекомендациями Национального банка", - сказано в нем.

Также указывается, что служба инкассации Ощадбанка работает в усиленном режиме для обеспечения отделений и банкоматов наличными средствами.

Кроме того, банк разрабатывает меры по минимизации влияния ограничения работы метрополитена и другого транспорта для своих сотрудников.

Дополнительно введен санитарный час и режим дезинфекции рабочих мест, помещений отделений, касс пересчета и инкассаторских автомобилей.

Как сообщали Українськi Новини, НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Ранее НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты

Тем временем Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Больше новостей о: НБУ Ощадбанк работа карантин в Украине

Киевское метро закроют сегодня в 23:00
Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову
Новости
В Google рассказали, как продуктивно работать из дома во время карантина 16:00
В АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты 15:55
Евро-2020 официально перенесли на новую дату из-за коронавируса 15:54
Тесты на коронавирус будут делать только в случае наличия симптомов, - Кличко 15:40
Население купило $300 млн за первую неделю кризиса 15:32
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
Препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз 21:27
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд 12:44
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok