Рубль знову підскочив. Курс російської нацвалюти на 31 березня

В той час, як долар продовжує падати, у вівторок, 31 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 30 березня, підвищився на 4 копійки до 3,14 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Тим часом, середній курс продажу знизився на 3 копійки і становить 3,67 гривень за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 31 березня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,14 3,67 Максимальний 3,47 4,00 Мінімальний 2,50 3,45 Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 березня на 11,01 коп. до 28,5535 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,9358 UAH\/USD. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 28,10 UAH\/USD. Крім того, НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. А Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік у зв'язку з карантином через коронавіруса. За підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%. Інфляція за підсумками року замість очікуваних 6,4% складе 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%.