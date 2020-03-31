Рубль знову підскочив. Курс російської нацвалюти на 31 березня

В той час, як долар продовжує падати, у вівторок, 31 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 30 березня, підвищився на 4 копійки до 3,14 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився на 3 копійки і становить 3,67 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 31 березня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,14 3,67 Максимальний 3,47 4,00 Мінімальний 2,50 3,45

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 березня на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Крім того, НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

А Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік у зв'язку з карантином через коронавіруса. За підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%. Інфляція за підсумками року замість очікуваних 6,4% складе 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%.