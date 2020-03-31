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31 березня 2020, вівторок, 10:55 17
Економіка 2020-03-31T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль знову підскочив. Курс російської нацвалюти на 31 березня

Рубль знову підскочив. Курс російської нацвалюти на 31 березня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

В той час, як долар продовжує падати, у вівторок, 31 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 30 березня, підвищився на 4 копійки до 3,14 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився на 3 копійки і становить 3,67 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 31 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,14 3,67
Максимальний 3,47 4,00
Мінімальний 2,50 3,45

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 березня на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Крім того, НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

А Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік у зв'язку з карантином через коронавіруса. За підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%. Інфляція за підсумками року замість очікуваних 6,4% складе 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%.

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