Зміни до держбюджету будуть доопрацьовані через тиждень, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує доопрацювання змін до державного бюджету на 2020 рік через тиждень, голосування за який Рада провалила 30 березня.

Про це він повідомив під час передачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Я впевнений, що через 7 днів цей закон (про зміни до держбюджету) буде ще краще і буде відповідати тим вимогам, з якими ми стикаємося", - сказав прем'єр.

За його словами, депутати не змогли проголосувати за даний законопроект тому, що не всі депутати встигли ознайомитися з ним.

30 березня Верховна Рада направила на повторне перше читання зміни до держбюджету на 2020 рік.

За прийняття в першому читанні законопроекту №3279 проголосували 223 депутати при мінімально необхідних 226, а за направлення його на повторне перше читання – 273 депутати.

Як повідомляли Українські Новини, Рада прийняла закон про дистанційну роботу.

Також Рада дозволила не платити за оренду на час карантину.

Крім того, Рада прийняла в першому читанні "антиколомойський закон" - олігархові не повернуть Приватбанк навіть за рішенням суду.