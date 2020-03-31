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31 березня 2020, вівторок, 08:23 33 Карта
Медицина 2020-03-31T08:34:45+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на COVID-19 наближається до 800 тис. Дані на 31 березня

Кількість хворих на COVID-19 наближається до 800 тис. Дані на 31 березня

Надежда Комендантова
Коронавірус, Коронавірус в світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як в Україні вже 548 хворих на коронавірус, з моменту початку розповсюдження COVID-19 у світі захворіли 785 709 осіб, з них – 37 686, вилікувались – 165 837.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу

Лідирує за кількістю летальних випадків Італія. Там померло більше 10% від загальної кількості зареєстрованих випадків – 11 591 людина з 101 739 випадків. Одужали в Італії 14 620 чоловік.

На другому місці - Іспанія. Там жертвами коронавірусу стали 7716 людей з 87 956 підтверджених випадків. Число тих, хто поборов хворобу в Іспанії вище, ніж в Італії – 16 780 осіб позбулися захворювання.

США, хоча і очолюють сумну першість за темпами поширення хвороби та загальною кількістю заражень (164 253 випадки), однак поки їх статистика смертності не так трагічна, як в Італії та Іспанії. У Штатах померли 3165 людина, вилікувались – 5506.

У Німеччині також фіксують стрімке поширення захворювання – 66 885 випадків. З усіх хворих там померли 645 осіб, вилікувались – 13 500 чоловік.

Франція, хоча і зареєструвала менше випадків зараження, ніж у Німеччині, однак число летальних випадків там також досить велико – 3024 жертви COVID-19.

Великобританія вже перетнула позначку в 20 000 хворих, зараз там підтвердили 22 141 випадки, з яких 1408 смертей і тільки 135 тих, хто видужав.

Всього в Ірані зареєстрували 41 495 заражень, у Швейцарії – 15 922, у Бельгії – 11 899, у Нідерландах – 11 817, у Туреччині – 10 827.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом. Тим часом із 102 хворих коронавірусом киян 58 перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома.

Раніше Президент схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину і тепер у Києві будуть штрафувати від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, зокрема за "відпочинок з шашликами".

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