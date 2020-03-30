В Украине подтвердили 548 заболевших коронавирусом, количество погибших увеличилось на 2, - МОЗ

По состоянию на 22:00 понедельника по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 548, количество умерших от заболевания - на 2 человека до 13.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сказано в нем.

По состоянию на 22:00 30 марта в Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, при этом 13 случаев летальных.

8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома.

Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина и теперь в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками".