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31 березня 2020, вівторок, 05:40 8
Фінанси 2020-03-31T06:45:04+03:00
Українські Новини
Долар подешевшав. НБУ оприлюднив курс валют на вівторок

Долар подешевшав. НБУ оприлюднив курс валют на вівторок

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 березня, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD, в той час, як НБУ обміняв 180 млн доларів готівкових на безготівкові.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,8313
1 долар США 28,0615
1 швейцарський франк 29,2994
10 ієн 2,5953
10 російських рублів 3,5161
1 євро 30,9617

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 27 березня на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

 

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