Долар подешевшав. НБУ оприлюднив курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 березня, на 12,15 коп. до 28,0615 UAH/USD, в той час, як НБУ обміняв 180 млн доларів готівкових на безготівкові.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,8313 1 долар США 28,0615 1 швейцарський франк 29,2994 10 ієн 2,5953 10 російських рублів 3,5161 1 євро 30,9617

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок знизився на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 27 березня на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.