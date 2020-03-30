В Украине возник дефицит наличных долларов. НБУ меняет сотни миллионов долларов на безналичные

Национальный банк обменял 180 млн долларов наличных на безналичные после того, как неделю назад НБУ также обменял €35 млн для обеспечения банков наличными деньгами.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

30 марта НБУ провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный.

"Мы предложили банкам 180 млн долларов наличными. Фактически всю сумму они полностью выкупили. На этот раз в этой операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков, в которых хранится почти весь объем валютных вложений населения. В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что на этой неделе Нацбанк намерен провести еще одну операцию по обмену наличного доллара, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением вследствие коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как доллар в обменниках продолжил свой рост пятую неделю подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 марта, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.