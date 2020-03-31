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31 березня 2020, вівторок, 05:05 8
Суспільство 2020-03-31T06:45:04+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд попередив про шахраїв і розповів, як пенсіонерам не позбутися грошей

Пенсійний фонд попередив про шахраїв і розповів, як пенсіонерам не позбутися грошей

Ярина Вацяк
ПФУ, Шахраї, Пенсійний фонд, пенсія
Пенсіонер. Фото: pixabay
Пенсіонер. Фото: pixabay

Пенсійний фонд України попереджає, що під час карантину шахраї активізували свою діяльність і намагаються виманити гроші у пенсіонерів з допомогою смс про нарахування додаткової 1000 гривень до пенсії у зв'язку з коронавірусом, про що вже предупредали в Національній поліції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України.

"Одна із схем, якою наразі користуються зловмисники, - це розсилка фальшивих смс-повідомлень від імені Національного банку України про виплату додаткової 1000 гривень у зв'язку з карантином, анонсовану раніше Президентом України та Міністром соціальної політики України", - йдеться в ньому.

Так, шахраї користуються складною ситуацією в країні і  намагаються спекулювати на довірі українців. Пенсіонерів змушують телефонувати за вказаними номерами та вводять їх в оману з метою заволодіти коштами.

Пенсійний фонд закликав українців не вестись на провокації.

У ПФУ зазначили, що усі офіційні виплати від держави, в тому числі одноразова допомога у зв'язку з коронавірусом в розмірі 1000 гривень пенсіонерам, у яких пенсія становить менше ніж 5 тисяч гривень, будуть доставлятимуться пенсіонерам лише листоношами Укрпошти або через перерахування коштів на рахунки в уповноважених банках.

Про початок таких виплат Пенсійний фонд України повідомить невідкладно.

У Пенсійному фонді закликали уточнити будь-яку інформацію перед будь-якими сумнівними діями щодо нарахування пенсій, звернувшись до контакт-центру за номерами:

0-800-503-753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

У ПФК уточнили, що прийом дзвінків здійснюється з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00.

Як повідомляли Українські Новини, на індексацію пенсій і виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд.

Також Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень.

Крім того, з 1 травня 2020 року пройде індексація пенсій, яку вже двічі в цьому році переносили

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