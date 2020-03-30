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30 березня 2020, понеділок, 20:28 10
Суспільство 2020-03-30T22:00:02+03:00
Українські Новини
Принц Чарльз одужав від коронавіруса

Принц Чарльз одужав від коронавіруса

Ольга Фандорина
Принц Чарльз, Великобританія, Коронавірус, коронавірус в Європі
Принц Чарльз. Фото: Вікіпедія
Принц Чарльз. Фото: Вікіпедія

У понеділок, 30 березня, принц Чарльз вийшов з режиму самоізоляції, в якому він перебував за коронавіруса, і зараз знаходиться в доброму здоров'ї. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Букінгемський палац.

"Порадившись зі своїм лікарем, принц Уельський тепер знаходиться поза режиму самоізоляції", — повідомив представник королівської сім'ї.

25 березня у принца Чарльза підтвердився коронавірус, після чого він самоізолювалося в замку в Шотландії. У принца Уельського були легкі симптоми захворювання.Його дружина Камілла також здала тест на коронавірус (він показав негативний результат), але в цілях безпеки вона поки залишиться на карантині.

Карантин Чарльза тривав менше тижня. Встановити, від кого саме він заразився, неможливо.

Як повідомляли Українські Новини, засуджений за насильство голлівудський продюсер Вайнштейн у в'язниці заразився коронавірусом.

Тим часом, коронавірусом заразився актор з "Гри престолів".

Також актор Джаред Літо нічого не знав про пандемію коронавіруса. Актор пішов на 12 днів у пустелю.

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