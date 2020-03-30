Рада отказалась назначить экс-губернатора Одесской области Степанова главой Минздрава

Верховная Рада не поддержала назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

За проект постановления парламента №3284 проголосовали 217 депутатов при 226 необходимых, передают Українськi Новини.

С января 2017 года по апрель 2019 года Степанов занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации.

С 2011 года Степанов работал директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

В 2008-2010 годах он был первым заместителем председателя Одесской обладминистрации Николая Сердюка.

В 2003-2004 годах был первым заместителем председателя управления Государственной налоговой администрации в Киеве, в 2004-2008 - председателем совета директоров ООО "Республиканский правовой союз", в 2010-2011 - директором госпредприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

Степанов окончил Донецкий национальный медицинский университет и Киевский национальный экономический университет.

Голосование за назначение Степанова. Скриншот: трансляция Рады

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагал Верховной Раде уволить министра здравоохранения Илью Емца и назначить вместо него Максима Степанова.

Тем временем Верховная Рада на пленарном заседании во понедельник рассматривает проект изменений в государственный бюджет на 2020 год и увольнение министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца.

Ранее планировалось, что Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента. Но, по словам Разумкова, заседание состоится в зале пленарных заседаний, оно будет недолгим, а депутатам будут раздавать медицинские маски, очки и перчатки.