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30 березня 2020, понеділок, 16:35 16
Верховна Рада і партії 2020-03-30T17:30:02+03:00
Українські Новини
Рада дозволила лікувати від коронавіруса методами з США, ЄС і Китаю

Рада дозволила лікувати від коронавіруса методами з США, ЄС і Китаю

Таня Войтюк
Верховна Рада, Коронавірус, коронавірус в Україні, Ліки від коронавірусу
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Верховна Рада дозволила використовувати незареєстровані в Україні ліки, а також застосовувати при лікуванні коронавіруса допущені офіційним органом США, Європейського Союзу, Китаю та ряду інших країн методи профілактики і лікування, за умови отримання згоди на медичне втручання.

За ухвалення законопроекту №3275 в цілому проголосували 312 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Рада встановила, що в інтересах лікування особи, хворого коронавирусной хворобою, підтвердженої результатами лабораторного тестування, можуть також застосовуватися методи лікування та/або профілактики коронавирусной хвороби, якщо такі методи профілактики та/або лікування допущені офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн - членів Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської народної республіки, держави Ізраїль до застосування при лікуванні та/або профілактики коронавирусной хвороби у відповідній країні або на території ЄС згідно з рішенням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за умови отримання згоди на медичне втручання.

Як повідомляли Українські Новини, 29 березня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 62 до 480, кількість померлих від захворювання - на 2 людини до 11.

Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Тим часом, із 102 хворих на коронавірус киян 58 перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома.

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