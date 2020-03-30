Рада разрешила использовать незарегистрированные в Украине лекарства для лечения коронавируса

Верховная Рада разрешила использование рекомендованных Европейским Союзом, США, Китаем не зарегистрированных в Украине лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.За принятие законопроекта №3268 за основу проголосовали 307 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 312, передают Українськi Новини.Документ предусматривает возможность использования незарегистрированных лекарственных средств, рекомендованных официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран-членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, Израиля для лечения коронавируса.Отмечается, что такие лекарства могут быть применены при условии получения согласия пациента.В то же время предлагается использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения, при наличии доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни или если такие лекарственные средства рекомендованы официальными органами вышеперечисленных стран.Как сообщали Українськi Новини, Рада уволила Емца и Уманского. Кроме того, Рада провалила голосование за бюджет 2020.