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  • Смерть від коронавірусу наймолодшої людини в Європі зафіксували у Португалії
30 березня 2020, понеділок, 15:30 47
Європа 2020-03-30T17:30:03+03:00
Українські Новини
Смерть від коронавірусу наймолодшої людини в Європі зафіксували у Португалії

Смерть від коронавірусу наймолодшої людини в Європі зафіксували у Португалії

Елизавета Кесельман
Європа, коронавірус в Європі, Смерть від коронавірусу, боротьба з коронавірусом, Поругалія
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Згідно з дослідженнями німецьких вчених, категорія людей, що потрапляють в ризик захворювання на коронавірус, починається від 45 і вище років. Незважаючи на це, від інфекції в Португалії зафіксували смерть наймолодшої людини в Європі. Нею став 14-річний Віктор Годиньо, передає Daily Mail.

Згідно з інформацією відомства, 14-річний школяр помер від хвороби рано-вранці в неділю, 29 березня, після того, як його доставили в лікарню. Відзначається, що молодий чоловік страждав від псоріазу, однак серйозних захворювань не мав.

Тест на коронавірус показав позитивний результат, і медиками було прийнято рішення не переводити його в лікарню з дитячим відділенням екстреної допомоги в Порто через важкість стану хворого.

Як повідомляє відомство, перед смертю португальця, у Франції вже була зафіксувала загибель підлітка від інфекції COVID-19. Жертвою коронавірусу стала 16-річна французька школярка Джулі Алліо, яка померла в лікарні в Парижі в середу, 25 березня. У неї не було проблем зі здоров'ям. Дівчина померла через тиждень після прояву симптомів "легкого кашлю".

Як повідомляли Українські Новини, звільнений з посади міністра охорони здоров'я Ілля Ємець раніше заявляв, що коронавірус не зачіпає дітей, але від нього можуть померти всі пенсіонери.

Тим часом в Італії від коронавірусу зміг одужати 101-річний чоловік.

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