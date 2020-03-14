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  • Этот вирус детей не поражает, а умрут сейчас все пенсионеры, — министр здравоохранения Украины.
14 марта 2020, суббота, 17:59 514
Кабмин 2020-03-14T18:04:48+02:00
Українські Новини
Этот вирус детей не поражает, а умрут сейчас все пенсионеры, — министр здравоохранения Украины.

Этот вирус детей не поражает, а умрут сейчас все пенсионеры, — министр здравоохранения Украины.

Елена Новикова
Министр здравоохранения, Коронавирус, министерство здравоохранения, коронавирус в Украине, Илья Емец
Илья Емец. Фото: SA 4.0
Илья Емец. Фото: SA 4.0

Министр здравоохранения Илья Емец, которого Верховная Рада назначила на пост 4 марта заявил о том, что все пенсионеры умрут из-за коронавируса. Об это он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, передают Українськi Новини

"Между прочим, этот вирус, он детей не поражает, а умрут сейчас все пенсионеры, если такое случится", - сказал Илья Емец.

Однако позже, на официальном сайте Министерства здравоохранения появилось объяснение Емца касательно этого высказывания.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - говорится в обращении министра.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

Также в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Умерла жительница Житомирской области.

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