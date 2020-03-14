Этот вирус детей не поражает, а умрут сейчас все пенсионеры, — министр здравоохранения Украины.

Министр здравоохранения Илья Емец, которого Верховная Рада назначила на пост 4 марта заявил о том, что все пенсионеры умрут из-за коронавируса. Об это он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, передают Українськi Новини

"Между прочим, этот вирус, он детей не поражает, а умрут сейчас все пенсионеры, если такое случится", - сказал Илья Емец.

Однако позже, на официальном сайте Министерства здравоохранения появилось объяснение Емца касательно этого высказывания.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - говорится в обращении министра.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

Также в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Умерла жительница Житомирской области.