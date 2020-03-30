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30 березня 2020, понеділок, 14:40 15
Верховна Рада і партії 2020-03-30T14:59:08+03:00
Українські Новини
Рада відмовилася призначити ексгубернатора Одеської області Степанова главою МОЗ

Рада відмовилася призначити ексгубернатора Одеської області Степанова главою МОЗ

Анна Рудык
МОЗ, Максим Степанов, Верховна Рада, Міністерство охорони здоров’я України
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада не підтримала призначення Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.

За проект постанови парламенту №3284 проголосували 217 депутатів при 226 необхідних, передають Українські Новини.

З січня 2017 року по квітень 2019 року Степанов обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

З 2011 року Степанов працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

У 2008-2010 роках він був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації Миколи Сердюка.

У 2003-2004 роках був першим заступником голови управління Державної податкової адміністрації в Києві, в 2004-2008 - головою ради директорів ТОВ "Республіканський правовий союз", у 2010-2011 - директором держпідприємства "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

Степанов закінчив Донецький національний медичний університет і Київський національний економічний університет.

Голосування за призначення Степанова. Скріншот: трансляція РадиГолосування за призначення Степанова. Скріншот: трансляція Ради

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонував Верховній Раді звільнити міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і призначити замість нього Максима Степанова.

Тим часом Верховна Рада на пленарному засіданні у понеділок розглядає проект змін до державного бюджету на 2020 рік і звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

Раніше планувалося, що Рада проведе позачергове засідання у внутрішньому дворі парламенту. Але, за словами Разумкова, засідання відбудеться в залі пленарних засідань, воно буде недовгим, а депутатам будуть роздавати медичні маски, окуляри і рукавички.

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