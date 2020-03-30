Рада відмовилася призначити ексгубернатора Одеської області Степанова главою МОЗ

Верховна Рада не підтримала призначення Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.

За проект постанови парламенту №3284 проголосували 217 депутатів при 226 необхідних, передають Українські Новини.

З січня 2017 року по квітень 2019 року Степанов обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

З 2011 року Степанов працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

У 2008-2010 роках він був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації Миколи Сердюка.

У 2003-2004 роках був першим заступником голови управління Державної податкової адміністрації в Києві, в 2004-2008 - головою ради директорів ТОВ "Республіканський правовий союз", у 2010-2011 - директором держпідприємства "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

Степанов закінчив Донецький національний медичний університет і Київський національний економічний університет.

Голосування за призначення Степанова. Скріншот: трансляція Ради

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонував Верховній Раді звільнити міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і призначити замість нього Максима Степанова.

Тим часом Верховна Рада на пленарному засіданні у понеділок розглядає проект змін до державного бюджету на 2020 рік і звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

Раніше планувалося, що Рада проведе позачергове засідання у внутрішньому дворі парламенту. Але, за словами Разумкова, засідання відбудеться в залі пленарних засідань, воно буде недовгим, а депутатам будуть роздавати медичні маски, окуляри і рукавички.