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30 марта 2020, понедельник, 10:55 22
Кабмин 2020-03-30T11:04:17+03:00
Українські Новини
Министром здравоохранения вместо Емца хотят назначить Степанова: что о нем известно

Министром здравоохранения вместо Емца хотят назначить Степанова: что о нем известно

Надежда Комендантова
Отставка, Министр здравоохранения, Максим Степанов, Илья Емец
Максим Степанов.
Максим Степанов.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уволить министра здравоохранения Илью Емца и назначить вместо него Максима Степанова.

Об этом говорится в проектах постановления парламента №3283 и №3284, передают Українськi Новини.

С января 2017 года по апрель 2019 года Степанов занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации.

С 2011 года Степанов работал директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

В 2008-2010 годах он был первым заместителем председателя Одесской обладминистрации Николая Сердюка.

В 2003-2004 годах был первым заместителем председателя управления Государственной налоговой администрации в Киеве, в 2004-2008 - председателем совета директоров ООО "Республиканский правовой союз", в 2010-2011 - директором госпредприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

Степанов окончил Донецкий национальный медицинский университет и Киевский национальный экономический университет.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада на пленарном заседании во понедельник рассмотрит проект изменений в государственный бюджет на 2020 год и увольнение министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца.

4 марта Рада назначила министров здравоохранения Илью Емца, который подал в отставку в разгар коронавируса.

Ранее Илья Емец заявил, что самое тяжелое для Украины — еще впереди.

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