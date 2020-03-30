Министром здравоохранения вместо Емца хотят назначить Степанова: что о нем известно

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уволить министра здравоохранения Илью Емца и назначить вместо него Максима Степанова. Об этом говорится в проектах постановления парламента №3283 и №3284, передают Українськi Новини. С января 2017 года по апрель 2019 года Степанов занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации. С 2011 года Степанов работал директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг". В 2008-2010 годах он был первым заместителем председателя Одесской обладминистрации Николая Сердюка. В 2003-2004 годах был первым заместителем председателя управления Государственной налоговой администрации в Киеве, в 2004-2008 - председателем совета директоров ООО "Республиканский правовой союз", в 2010-2011 - директором госпредприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски". Степанов окончил Донецкий национальный медицинский университет и Киевский национальный экономический университет. Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада на пленарном заседании во понедельник рассмотрит проект изменений в государственный бюджет на 2020 год и увольнение министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца. 4 марта Рада назначила министров здравоохранения Илью Емца, который подал в отставку в разгар коронавируса. Ранее Илья Емец заявил, что самое тяжелое для Украины — еще впереди.