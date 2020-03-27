Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента

Верховная Рада намерена провести внеочередное заседание 30 марта во внутреннем дворе парламента.

Об этом председатель Рады Дмитрий Разумков сообщил журналистам, передают Українськi Новини.



"Будем проводить его во внутреннем дворе Верховной Рады Украины. Садится там максимум 425 человек, но, я думаю, что будет меньше, поэтому расстояние достаточное, чтобы там проводить заседание", - сказал он.



Спикер отметил, что в регламенте Рады указано, что заседания должны проходить по адресу Грушевского, 5, но не говорится о том, что это обязательно должен быть зал заседаний.



"Внутренний дворик - это также Грушевского, 5", - подчеркивает Разумков.



Председатель парламента добавил, что согласительный совет пройдет в субботу, 28 марта, или воскресенье, 29 марта, а на самом заседании Рада рассмотрит проект постановления, который позволит комитетам заседать в режиме видеоконференции.



Напомним, ранее Арахамия прогнозировал встречу депутатов на воскресенье 29 марта.



Кроме того, депутаты Рады решают, приходить ли на внеочередное заседание в масках, перчатках и защитных очках.