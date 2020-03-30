Наприкінці тижня в Києві можуть відключити опалення, - Кличко

Київська міська державна адміністрація планує до 6 квітня завершити опалювальний сезон. Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Наприкінці тижня будемо вимикати опалення і завершувати сезон", - сказав він.

Кличко повідомив, що поки середньодобова температура повітря не дозволяє розпочати відключення опалення, але ситуація зміниться до кінця тижня.

За його словами, школи і дитячі сади вже відключені від опалення.

Як повідомляли Українські Новини, на початку березня в Київі 200 будинків залишилися без води і опалення через прорив трубопроводу на мосту Патона.

Тим часом київська влада ввели 50% пільгу на оренду комунального майна для малого бізнесу на період карантину.

Також Кабмін доручив міністерствам розрахувати суму компенсації комунальних послуг.

А Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.