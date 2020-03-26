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26 марта 2020, четверг, 18:20 47
Финансы 2020-03-26T18:21:57+02:00
Українські Новини
Киевские власти ввели 50% льготу на аренду коммунального имущества для малого бизнеса на период карантина

Киевские власти ввели 50% льготу на аренду коммунального имущества для малого бизнеса на период карантина

Валерия Драгомирова
КГГА, Карантин, Льгота, Аренда коммунального имущества
Льгота
Льгота

Киевский городской совет на период карантина установил плату за аренду имущества территориальной общины Киева в размере 50% от суммы, определенной в договорах аренды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19. Такая льгота будет действовать до 31 июля", - говорится в нем.

Отмечается, что в случае невозможности использования объекта - так же временно - до 31 июля поддержано освободить арендаторов коммунального имущества от оплаты по договорам аренды.

"Фактически предприниматели будут платить символическую 1 гривну", - отмечается в сообщении.

Председатель КГГА, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков заявил, что украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия. 

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