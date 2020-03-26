Киевские власти ввели 50% льготу на аренду коммунального имущества для малого бизнеса на период карантина

Киевский городской совет на период карантина установил плату за аренду имущества территориальной общины Киева в размере 50% от суммы, определенной в договорах аренды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.



"Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19. Такая льгота будет действовать до 31 июля", - говорится в нем.



Отмечается, что в случае невозможности использования объекта - так же временно - до 31 июля поддержано освободить арендаторов коммунального имущества от оплаты по договорам аренды.



"Фактически предприниматели будут платить символическую 1 гривну", - отмечается в сообщении.



Председатель КГГА, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы.



Как сообщали Українськi Новини, Аваков заявил, что украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия.