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18 марта 2020, среда, 13:46 65
Экономика 2020-03-18T13:46:50+02:00
Українські Новини
Кабмин поручил министерствам рассчитать сумму компенсации коммунальных услуг

Кабмин поручил министерствам рассчитать сумму компенсации коммунальных услуг

Ольга Фандорина
Карантин, Коммунальные услуги, Компенсации, Коронавирус, Платежки, карантин в Украине

Кабинет Министров поручил Министерству финансов, Министерству социальной политики и Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассчитать сумму компенсации части коммунальных услуг населению.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Поручить Минсоцполитики, Минфину и Минэкономики рассчитать сумму средств, категории граждан, возможно, всем, необходимость бюджета за возмещение части и определить процент коммунальных платежей на время карантина в Украине", - сказал он.

Данные расчеты должны быть проведены в трехдневный срок и вынесены на внеочередное заседание правительства.

"Мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей сидеть дома. Государство должно взять на себя частично оплату коммунальных услуг, которые вырастут в связи с пребыванием людей в самоизоляции", - подчеркнул премьер.

Карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля 2020 года указом Кабинета Министров.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подписал закон о коронавирусе. За нарушение карантина будут штрафовать и лишать свободы.

Тем временем во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.

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