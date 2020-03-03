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03 марта 2020, вторник, 18:15 198
Общество 2020-03-03T18:35:51+02:00
Українські Новини
В Киеве 200 домов остались без воды и отопления из-за прорыва трубопровода на мосту Патона

В Киеве 200 домов остались без воды и отопления из-за прорыва трубопровода на мосту Патона

Таня Войтюк
КГГА, мост Патона, Трубопровод, Прорыв трубопровода

В Киеве сегодня в 14:40 на мосту имени Патона произошел прорыв трубопровода, в результате чего 200 жилых домов остались без воды.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию КП "Киевтеплоэнерго".

Сообщается, что ремонтные работы планируют завершить завтра к концу дня.

"В настоящее время услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будет приостановлено для около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Диаметр трубопровода - 600 мм. Год ввода в эксплуатацию - 1962", - говорится в сообщении.

Прорыв на мосту Патона. Скриншот: YouTube/ТСППрорыв на мосту Патона. Скриншот: YouTube/ТСН

Киевская городская государственная администрация сообщает, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение.

Отмечается, что ремонтные работы планируется завершить 4 марта к концу дня. Кроме этого, в сообщении отмечается, что движение транспорта на мосту на время ремонтных работ ограничиваться не будет.

Как сообщали Українські Новини, в декабре ограничиливали движение на мосту имени Патона и-за того, что он просел. В связи с этим ученые обеспокоились тем, что мост Патона временно находится в критическом состоянии.

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