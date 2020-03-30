У Києві вже 102 заражених коронавірусом, двоє вилікувались

У Києві кількість заражених коронавірусом збільшилася до 102 осіб, вилікувались 2 киянина. Про це під час брифінгу сьогодні, 30 березня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що кількість хворих на коронавірус станом на ранок 30 березня у Києві зросла до 102.

"Ми отримали від державної установи Київський міський центр МОЗ України ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли 11 жінка у віці від 20 до 61 року і 9 чоловіків від 25 до 70 років. Один пацієнт госпіталізований у лікарню №4, троє в міську лікарню №9, інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів. З 20 нових випадків 4 так званих "сімейних кола", - сказав мер.

Також Кличко повідомив, що одужали в столиці дві людини.

"Дві людини вилікувались і вже виписані з Олександрівської лікарні", - сказав він.

Мер не уточнив, що це за люди.

Крім того, він зазначив, що серед усіх хворих в Києві двоє дітей.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

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