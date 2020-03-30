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30 березня 2020, понеділок, 12:13 41 Інфографіка
Суспільство 2020-03-30T15:00:08+03:00
Українські Новини
У Києві вже 102 заражених коронавірусом, двоє вилікувались

У Києві вже 102 заражених коронавірусом, двоє вилікувались

Анна Рудык
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Києві кількість заражених коронавірусом збільшилася до 102 осіб, вилікувались 2 киянина. Про це під час брифінгу сьогодні, 30 березня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що кількість хворих на коронавірус станом на ранок 30 березня у Києві зросла до 102.

"Ми отримали від державної установи Київський міський центр МОЗ України ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли 11 жінка у віці від 20 до 61 року і 9 чоловіків від 25 до 70 років. Один пацієнт госпіталізований у лікарню №4, троє в міську лікарню №9, інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів. З 20 нових випадків 4 так званих "сімейних кола", - сказав мер.

Також Кличко повідомив, що одужали в столиці дві людини.

"Дві людини вилікувались і вже виписані з Олександрівської лікарні", - сказав він.

Мер не уточнив, що це за люди.

Крім того, він зазначив, що серед усіх хворих в Києві двоє дітей.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Також медики показали, як змінюються легені хворого на коронавірус.

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