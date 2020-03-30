МОЗ заявив, що сьогодні в Україну привезуть ще 100 тис. тестів на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я очікує надходження 100 тис. тестів для ПЛР-діагностики (полімеразно-ланцюгова реакція) коронавірусу у понеділок, 30 березня.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Було 50 тис., сьогодні очікується поставка ще 100 тис. тестів для ПЛР-діагностики. Надалі у нас очікується близько 20 тис. наборів, які дозволять провести 2 млн досліджень", - сказав він.

За словами заступника міністра, в середньому одна вірусологічна лабораторія може проводити 200 досліджень за добу.

"Сьогодні деякі області не можуть проводити дослідження, але до кінця цього тижня приїде 12 нових ампліфікаторов для ПЛР-діагностики, які будуть розподілені по тих регіонах, де обладнання застаріле, або відсутня можливість проведення тестування", - зазначив Ляшко.

Також до проведення досліджень залучено 3 пересувні лабораторії Міністерства оборони і приватні лабораторії.

При цьому такі лабораторії держава має намір забезпечити реактивами та обладнанням для проведення аналізів.

Крім того, планується забезпечити функціонування мобільних пунктів для забору зразків.

Як повідомляли Українські Новини, держструктури закупили через Prozorro майже 15 тис. тестів на коронавірус.

Також Кличко заявляв, що у Києві 9 000 тестів на коронавірус і 380 ШВЛ.