Три украинские компании разработали тесты для коронавируса

3 украинские компании разработали тесты для диагностики коронавирусной инфекции, которые также начнет производить НАНУ. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини. "Таких компаний 3, насколько мне известно. Одна - государственная. Это научное учреждение Национальной академии наук. И 2 частные компании, которые уже зарегистрировали свои тест-системы и выпускают", - сказал он. Отечественные производители, по его словам, намерены обеспечить достаточное для проведения 2 млн исследований количество тестов. Также Ляшко сообщил, что ожидается поставка следующей партии ПЦР-систем, которые закуплены за границей. Как сообщали Українськi Новини, Кличко заявил, что в Киеве 9 000 тестов на коронавирус и 380 ИВЛ. Также мы писали, как проводят тест на коронавирус. Тем временем в Украине уже испытывают первые отечественные тест-системы для диагностики коронавируса.