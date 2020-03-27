Три украинские компании разработали тесты для коронавируса

3 украинские компании разработали тесты для диагностики коронавирусной инфекции, которые также начнет производить НАНУ.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Таких компаний 3, насколько мне известно. Одна - государственная. Это научное учреждение Национальной академии наук. И 2 частные компании, которые уже зарегистрировали свои тест-системы и выпускают", - сказал он.

Отечественные производители, по его словам, намерены обеспечить достаточное для проведения 2 млн исследований количество тестов.

Также Ляшко сообщил, что ожидается поставка следующей партии ПЦР-систем, которые закуплены за границей.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко заявил, что в Киеве 9 000 тестов на коронавирус и 380 ИВЛ.

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