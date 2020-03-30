На позачерговому засіданні Рада буде голосувати за законопроєкти без обговорення

Депутати Верховної Рада мають намір голосувати за законопроєкти порядку денного позачергового засідання у понеділок без обговорення.

Про це журналістам сказав голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Раді Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.

"По 5-7 хвилин кожна фракція і кожен комітет. Ми коротко викладемо свої позиції, як ми приймали рішення, що було так, що не так, і далі вже будемо в залі голосувати без обговорення", - сказав він.

Корнієнко також зазначив, що законопроєкти про запуск ринку землі та про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам можуть виноситися на розгляд тільки на іншу позачергову сесію парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський очікував прийняття Радою на позачерговому засіданні в понеділок, 30 березня, земельної реформи та закону про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, проте ці законопроєкти відсутні в порядку денному.

Раніше планувалося, що Рада проведе позачергове засідання у внутрішньому дворі парламенту. Але, за словами Разумкова, засідання відбудеться в залі пленарних засідань, воно буде недовгим, а депутатам будуть роздавати медичні маски, окуляри і рукавички.