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30 марта 2020, понедельник, 10:18 1511
Верховная Рада и партии 2020-03-30T10:18:07+03:00
Українські Новини
В повестке дня Рады отсутствуют законопроекты о рынке земли и банках под программу МВФ

В повестке дня Рады отсутствуют законопроекты о рынке земли и банках под программу МВФ

Валерия Драгомирова
Рынок земли, МВФ, Повестка дня, Верховная Рада Украины, Закон о банках
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада в понедельник, 30 марта, не будет рассматривать законопроекты о рынке земли и банках под новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом говорится в повестке дня парламента, передают Українські Новини.

Ранее в СМИ сообщалось, что возможно Верховная Рада 30 марта рассмотрит законопроекты о рынке земли и о запрете возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам.

Данные законопроекты являются условием для старта новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

При этом МВФ сообщил, что объем данной программы может быть увеличен с 5,5 млрд долларов до 8 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада на пленарном заседании в понедельник рассмотрит проект изменений в государственный бюджет на 2020 год и увольнение министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца.

Ранее сообщалось, что Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента. 

Кроме того, Кабмин предлагает Раде назначить министром финансов Марченко вместо Уманского

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