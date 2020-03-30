В повестке дня Рады отсутствуют законопроекты о рынке земли и банках под программу МВФ

Верховная Рада в понедельник, 30 марта, не будет рассматривать законопроекты о рынке земли и банках под новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом говорится в повестке дня парламента, передают Українські Новини.



Ранее в СМИ сообщалось, что возможно Верховная Рада 30 марта рассмотрит законопроекты о рынке земли и о запрете возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам.



Данные законопроекты являются условием для старта новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ.



При этом МВФ сообщил, что объем данной программы может быть увеличен с 5,5 млрд долларов до 8 млрд долларов.



Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада на пленарном заседании в понедельник рассмотрит проект изменений в государственный бюджет на 2020 год и увольнение министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца.



Ранее сообщалось, что Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента.



Кроме того, Кабмин предлагает Раде назначить министром финансов Марченко вместо Уманского.