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30 березня 2020, понеділок, 10:54 18
Економіка 2020-03-30T11:04:54+03:00
Українські Новини
Рубль різко обвалився. Курс російської нацвалюти на 30 березня

Рубль різко обвалився. Курс російської нацвалюти на 30 березня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В той час, як долар обвалився, в понеділок, 30 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у п'ятницю, 27 березня, знизився на 1 копійку до 3,10 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився на 8 копійок і становить 3,70 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 30 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,10 3,70
Максимальний 3,47 4,00
Мінімальний 2,45 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 березня на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

А НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Тим часом Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік у зв'язку з карантином через коронавірус. За підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%. Інфляція за підсумками року замість очікуваних 6,4% становитиме 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%.

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