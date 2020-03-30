У порядку денному Ради відсутні законопроєкти про ринок землі та банки під програму МВФ

Верховна Рада у понеділок, 30 березня, не буде розглядати законопроєкти про ринок землі та банки під нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це йдеться в порядку денному парламенту, передають Українські Новини.



Раніше в ЗМІ повідомлялося, що можливо Верховна Рада 30 березня розгляне законопроєкти про ринок землі та про заборону повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам.



Ці законопроєкти є умовою для старту нової програми співпраці між Україною і МВФ.



При цьому МВФ повідомив, що обсяг програми може бути збільшений з 5,5 млрд доларів до 8 млрд доларів.



Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада на пленарному засіданні у понеділок розгляне проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік і звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.



Раніше повідомлялося, що Рада проведе позачергове засідання у внутрішньому дворі парламенту.



Крім того, Кабмін пропонує Раді призначити міністром фінансів Марченка замість Уманського.