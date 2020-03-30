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30 марта 2020, понедельник, 09:30 498
Кабмин 2020-03-30T09:31:49+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает Раде назначить министром финансов Марченко вместо Уманского

Кабмин предлагает Раде назначить министром финансов Марченко вместо Уманского

Валерия Драгомирова
Кабмин, Верховная Рада, Игорь Уманский, Сергей Марченко, Министр финансов
Игорь Уманский
Игорь Уманский

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде освободить от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского и назначить вместо него Сергея Марченко.

Об этом говорится в проектах поставновления Кабмина №3281 и №3282, передают Українські Новини.

Верховная Рада назначила министром финансов Игоря Уманского 4 марта текущего года.

С 9 января 2008 года по 11 марта 2010 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов, при этом с 8 апреля 2009 года по 11 марта 2010 года являлся исполняющим обязанности министра финансов.

Марченко ранее входил в команду экспертов аналитического центра Bendukidze Free Market Center, сооснователем которого является экс-министр финансов Александр Данилюк.

Марченко с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, секретариате Кабинета Министров.

С 2011 года работал координатором внедрения реформ Координационного центра по внедрению реформ при Президенте Викторе Януковиче (вне штата).

Он был назначен замминистра финансов 27 мая 2016 года и занимался налоговой политикой.

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ писали, что Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин

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