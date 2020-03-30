Кабмин предлагает Раде назначить министром финансов Марченко вместо Уманского

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде освободить от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского и назначить вместо него Сергея Марченко.

Об этом говорится в проектах поставновления Кабмина №3281 и №3282, передают Українські Новини.



Верховная Рада назначила министром финансов Игоря Уманского 4 марта текущего года.



С 9 января 2008 года по 11 марта 2010 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов, при этом с 8 апреля 2009 года по 11 марта 2010 года являлся исполняющим обязанности министра финансов.



Марченко ранее входил в команду экспертов аналитического центра Bendukidze Free Market Center, сооснователем которого является экс-министр финансов Александр Данилюк.



Марченко с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, секретариате Кабинета Министров.



С 2011 года работал координатором внедрения реформ Координационного центра по внедрению реформ при Президенте Викторе Януковиче (вне штата).



Он был назначен замминистра финансов 27 мая 2016 года и занимался налоговой политикой.



Как сообщали Українськi Новини, в СМИ писали, что Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин.