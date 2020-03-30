У Кропивницькому на коронавірус захворів водій маршрутки

У той час, як в Україні станом на 29 березня на коронавірус захворіли 475 осіб, у Кропивницькому COVID-19 знайшли у водія маршрутки.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Чотири маршрути громадського транспорту в місті тимчасово припиняють свою роботу з сьогоднішнього дня.

"Не виїдуть на свої маршрути працівники підприємства-перевізника ПП "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113, у колеги яких було виявлене захворювання на коронавірус COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У мерії підкреслили, що медики підприємства, які контактували з хворим, перебуватимуть на карантині.



Як повідомляли Українські Новини, депутат від "Євросолідарності" Геращенко заявила, що міністр фінансів Уманський і міністр охорони здоров'я Ємець в розпал коронавірусу подали у відставку.



На думку Зеленського, медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.



Крім того, МОЗ визначив 240 лікарень для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.