Министр финансов и здравоохранения в разгар коронавируса подали в отставку, - Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявляет, что министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец подали в отставку, в то время, как в Украине уже 418 человек заразились коронавирусом.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook , передают Українськi Новини.



"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения и уже подали в отставку - в разгар коронавируса", - написала она.



Геращенко отметила, что сейчас на совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.



"Все они ... когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях. То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже нет уже, на кого менять провальных министров", - написал она.



Как сообщали Українськi Новини, в СМИ писали, что Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин.



Ранее Илья Емец заявил, что самое тяжелое для Украины — еще впереди.