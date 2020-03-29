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  • Министр финансов и здравоохранения в разгар коронавируса подали в отставку, - Геращенко
29 марта 2020, воскресенье, 21:50 1749
Политика 2020-03-29T21:56:18+03:00
Українські Новини
Министр финансов и здравоохранения в разгар коронавируса подали в отставку, - Геращенко

Министр финансов и здравоохранения в разгар коронавируса подали в отставку, - Геращенко

Валерия Драгомирова
Отставка, Ирина Геращенко, Игорь Уманский, Илья Емец
Илья Емец. Фото: Минздрав
Илья Емец. Фото: Минздрав

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявляет, что министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец подали в отставку, в то время, как в Украине уже 418 человек заразились коронавирусом

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook , передают Українськi Новини.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения и уже подали в отставку - в разгар коронавируса", - написала она.

Геращенко отметила, что сейчас на совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

"Все они ... когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях. То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже нет уже, на кого менять провальных министров", - написал она.

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ писали, что Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин

Ранее Илья Емец заявил, что самое тяжелое для Украины — еще впереди.

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