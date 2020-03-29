В Україні за добу 57 нових випадків коронавірусу, всього 475 інфікованих, померли - 10

І поки по всьому світу коронавірусом захворіли 665 тис. осіб, станом на вечір 29 березня в Україні підтверджено 475 випадків захворювання COVID-19, 10 - летальних, 6 осіб одужали. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦОЗ України та обласних лабораторних центрів підтверджено 475 випадків COVID-19. Всього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Крім того, 6 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2264 підозр на нову коронавірусну інфекцію.Карта поширення коронавірусу Як повідомляли Українські Новини, депутат Геращенко повідомила, що міністр фінансів Уманський і міністр охорони здоров'я Ємець в розпал коронавірусу подали у відставку. Також Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус. Крім того, медики показали, як змінюються легені хворого на коронавірус.