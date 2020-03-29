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29 березня 2020, неділя, 22:40 31
Суспільство 2020-03-29T22:41:10+03:00
Українські Новини
В Україні за добу 57 нових випадків коронавірусу, всього 475 інфікованих, померли - 10

В Україні за добу 57 нових випадків коронавірусу, всього 475 інфікованих, померли - 10

Валерия Драгомирова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

І поки по всьому світу коронавірусом захворіли 665 тис. осіб, станом на вечір 29 березня в Україні підтверджено 475 випадків захворювання COVID-19, 10 - летальних, 6 осіб одужали.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦОЗ України та обласних лабораторних центрів підтверджено 475 випадків COVID-19.

Всього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Крім того, 6 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2264 підозр на нову коронавірусну інфекцію.


Карта поширення коронавірусу

Оперативний моніторинг

 

Як повідомляли Українські Новини, депутат Геращенко повідомила, що міністр фінансів Уманський і міністр охорони здоров'я Ємець в розпал коронавірусу подали у відставку.

Також Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Крім того, медики показали, як змінюються легені хворого на коронавірус.

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