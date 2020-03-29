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29 марта 2020, воскресенье, 10:43 3378 Инфографика
Медицина 2020-03-29T10:50:18+03:00
Українські Новини
В Украине 109 новых случаев коронавируса, всего 418 зараженных. Карта распространения

В Украине 109 новых случаев коронавируса, всего 418 зараженных. Карта распространения

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

В то время, как за сутки в мире более 70 тысяч новых случаев коронавируса, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины

"В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19", - сказано в сообщении.

Случаи, зарегистрированные на Днепропетровщине и Николаевщине, сняты с учета и зарегистрированы в г. Киеве.

В частности, случаи инфицирования подтверждены в Винницкой обл. - 22, на Волыни - 2, Днепропетровская обл. 6, Донецкая обл. - 2, Житомирская - 5 (1 летальный), Закарпатская обл. - 1, Запорожская обл. - 11, Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных), Киев - 82 случая; Киевская обл. - 45, Кировоградская обл. - 4; Львовская обл. - 5.

Луганская обл. - 2 случая; Одесская обл. - 8, Полтавская - 1 Ровенская. - 9 случаев (2 летальных), Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный), Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный), Харьковская обл. - 1 случай; Херсонская обл. - 1 случай; Хмельницкая обл. - 1 случай; Черкасская обл. - 46 случаев;

Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев; Черниговская обл. - 1.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Напомним, в Украине 46 новых случаев коронавируса, всего 356 зараженных.

28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

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