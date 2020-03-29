Уряд скоротить витрати на апарат ВР, Держуправління справами, Офіс Генпрокурора та інші органи влади

Уряд України скоротить витрати практично на всі органи державної влади, зокрема, на апарат Верховної Ради, Офіс Генерального прокурора, Антикорупційний суд і всі міністерства.

Згідно з порівняльною таблицею змін до закону про держбюджет, яка є в розпорядженні Українських Новин, на апарат парламенту витрати будуть скорочені на 48,3 млн гривень, до 1,982 млрд гривень, на Офіс Генерального – на 129,9 млн гривень, до 7, 529 млрд гривень, на Вищий антикорупційний суд - на 82,3, до 291,4 млн гривень.

Повний список змін витрат міститься в таблиці.







Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів зменшить витрати на освіту. За словами прем'єр-міністра Шмигаля, в запропонованому проєкті державного бюджету на освітню галузь передбачається 126 млрд гривень. Тобто, зменшення становить лише 4%.



Крім того, витрати на інфраструктуру та розвиток, культуру та освіту в бюджеті не уріжуть.



Раніше Кабмін пропонував скоротити видатки з державного бюджету на будівництво доріг, підтримку аграріїв, сфери освіти і кіно.