Расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование в бюджете не урежут, - Шмыгаль

В то время, как Кабмин предварительно хочет увеличить дефицит госбюджета почти до 8%, предварительная работа по изменениям в Госбюджет закончена, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранены.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передают Українські Новини.

"Закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что имеем в итоге. Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены. Расходы Стабилизационного фонда, о котором много говорили в последние дни, будут направлены на людей. А именно: дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом; пособие пенсионерам", - написал он.

А также предусмотрены выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу, и предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередное заседание Верховной Рады планируется в понедельник, 30 марта. Оно состоится во внутреннем дворе парламента.

Ранее Кабмин предлагал сократить расходы из государственного бюджета на строительство дорог, поддержкку аграриев, сферы образования и кино.