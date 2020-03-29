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29 марта 2020, воскресенье, 19:04 1387
Кабмин 2020-03-29T19:05:21+03:00
Українські Новини
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль

Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль

Таня Войтюк
Кабмин, Бюджет, Госбюджет, Рада, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

В то время как Кабмин намерен пересмотреть бюджет, в предложенном проекте госбюджета планируется уменьшить расходы на образование. 

Об этом сообщил премьер'ер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в предложенном проекте государственного бюджета на образовательную отрасль предполагается 126 млрд гривен. То есть, уменьшение составляет лишь 4%.

"Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки. Это фундамент, на котором строится будущее страны. Поэтому задачей Правительства является обеспечение его бесперебойной работы", - отметил премьер'ер.

Расходы на образование планируют уменьшитьРасходы на образование планируют уменьшить

Как сообщали Українські Новини, судебная администрация просит Раду и Кабмин не допустить критической ситуации с финансированием судов.

Тем временем Кабмин предварительно хочет увеличить дефицит госбюджета почти до 8%.

Так как предварительная работа по изменениям в Госбюджет на 2020 год закончена, Шмыгаль заверил, что расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранены.

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Расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование в бюджете не урежут, - Шмыгаль
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