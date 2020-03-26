Дороги, образование и кино: на каких сферах Кабмин хочет сэкономить бюждет

В то время, как парламент предлагает Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен, сократить расходы из государственного бюджета предварительно предлагается на строительство дорог, поддержкку аграриев, сферы образования и кино.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українські Новини.

"Полностью уничтожить все программы развития образования (включая программу "Новая украинская школа"), регионального развития (ГФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей", - написал он.

Кроме того, по словам Гончаренко, Кабмин хочет уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд гривен.

Также планируется отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги.

При этом в предлагаемом правительством документе урезаются расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

Как сообщали Українськi Новини, Гончаренко также отметил, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Пенсионный фонд (ПФ) заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

Также Кабмин хочет урезать расходы на субсидии на 8 млрд гривен.