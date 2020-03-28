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28 березня 2020, субота, 23:08 4
Економіка 2020-03-28T23:30:01+02:00
Українські Новини
Держструктури закупили через Prozorro майже 15 тис. тестів на коронавірус

Держструктури закупили через Prozorro майже 15 тис. тестів на коронавірус

Анна Рудык
Prozorro, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус
Тест на коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Тест на коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

Станом на 25 березня, через Prozorro державні структури закупили майже 15 тис. тестів на суму 7,2 млн гривень для діагностики коронавірусу, які розробили три українські компанії.

Про це йдеться в повідомленні Prozorro, передають Українські Новини.

"Більшість з них - тести на антитіла (експрес-тести). ПЛР-тести, які є найбільш точним методом діагностики COVID-19 купували через Prozorro в Тернополі (150 штук) і Львові (250 штук). Більше тестів на коронавірус купили у Київській (5 600), Івано-Франківській (1 600) та Харківської області (1 400). У Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Рівненській областях не замовили жодного тесту через Prozorro. Можна припустити, що ці області отримали їх від МОЗ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Китай надіслав Іспанії партію "бракованих" тестів на коронавірус.

Раніше Кличко заявив, що у Києві 9 000 тестів на коронавірус і 380 ШВЛ.

Крім того, ми писали, як проводять тест на коронавірус.

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